Сын Алибасова подсчитал, во сколько обошлось спасение отца

https://static.news.ru/photo/cc88d60a-c6b7-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bari_alibassov

Алкогольное отравление и госпитализация продюсера Бари Алибасова вызвали массу слухов. По некоторым данным, ему понадобится долгая и серьёзная реабилитация.

Как рассказал его сын в интервью сайту WomanHit, сейчас Алибасов-старший узнаёт только своего сына, внучку и солиста «На-На» Владимира Политова. Врачи пока не дают прогнозов по поводу улучшения его состояния. Пока они только подтвердили диагноз «орсаковский психоз» — нарушение работы головного мозга вследствие тяжёлого алкогольного отравления.

В настоящее время Бари Алибасов находится в московской психиатрической больнице имени Алексеева, но в ближайшее время сын намерен перевезти отца в Калининград, где ему обеспечат лечение и уход.

Сын продюсера рассказал, что лечение отца уже потребовало больших вложений. В частности, спасение его жизни в частной клинике обошлось в 398 тысяч рублей за реанимацию, а затем по 35 тысяч рублей в день за его содержание в больнице.

Сейчас папа содержится в государственной психиатрической больнице, его лечение стоит 5 тысяч рублей в день. Когда я его перевезу в Калининград, стоимость лечения будет 350 тысяч рублей в месяц, — рассказал Алибасов-младший.

Он отметил, что сейчас его бизнес переживает не лучшие времена и, возможно, ему придётся сдать квартиру отца, знаменитую своими золотыми унитазами. Риелторы оценили аренду этого жилья в 550 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Бари Алибасов страдает от «корсаковского психоза». Этот диагноз поставил главный нарколог России Евгений Брюн. Бари Алибасов — младший отметил, что его отец проходил вторую часть реабилитации у Брюна. Однако врач через некоторое время перевёл артиста в Кащенко, где он сейчас проходит терапию.

В 2019 году Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.