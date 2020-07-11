Главный нарколог России поставил диагноз Бари Алибасову

https://static.news.ru/photo/d989b604-c36e-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Бари Алибасов страдает от «корсаковского психоза». Этот диагноз поставил главный нарколог России Евгений Брюн. Об этом рассказал сын звезды.



Бари Алибасов — младший отметил, что его отец проходил вторую часть реабилитации у Брюна. Однако врач через некоторое время перевёл артиста в Кащенко, где он сейчас проходит терапию.

В ближайшем месяце отец на уже двухлетнюю реабилитацию будет переезжать в центр, который мы специально для него организовываем в Калиниграде, — подчеркнул сын продюсера в интервью РБК.

Корсаковский психоз — состояние, развивающееся на фоне многолетнего злоупотребления алкоголем. В 98% случаев происходят необратимые процессы разрушения головного мозга.

Ранее Бари Алибасов — младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение летом своего отца. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу. Сын артиста заявил, что Ольга Шукшина, Андрей Назаров и Владимир Юрин пытались отравить продюсера.

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов уже подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной. Доверителем в этом процессе выступил сын музыканта Бари-младший. Он рассказал адвокату, что в конце апреля — начале мая эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами. Заявление составлено исходя из состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Кража группой лиц по предварительному сговору», «Похищение важного личного документа».

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером, писал NEWS.ru.