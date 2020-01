Феникс был не единственной «звездой», принявшей участие в акции. Рядом с ним можно было заметить актрис Мегги Джилленхол и Джейн Фонду. Последняя, к слову, в свои 82 года является постоянной участницей подобных демонстраций. За это легенда Голливуда на данный момент уже четыре раза была арестована.

Позднее в социальной сети Twitter была обнародована видеозапись того, как Хоакина Феникса берут под стражу.