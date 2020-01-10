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В пятницу, 10 января, на территории Капитолийского холма в Вашингтоне состоялись демонстрации против компаний, работающих с ископаемым видом топлива. Одним из участников акции стал исполнивший роль Джокера в одноимённом фильме актёр Хоакин Феникс. За участник в протестном мероприятии артист был задержан.

Феникс был не единственной «звездой», принявшей участие в акции. Рядом с ним можно было заметить актрис Мегги Джилленхол и Джейн Фонду. Последняя, к слову, в свои 82 года является постоянной участницей подобных демонстраций. За это легенда Голливуда на данный момент уже четыре раза была арестована.

Позднее в социальной сети Twitter была обнародована видеозапись того, как Хоакина Феникса берут под стражу.

Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2 — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) 10 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере». Награду ему дали в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».