В пятницу, 10 января, на территории Капитолийского холма в Вашингтоне состоялись демонстрации против компаний, работающих с ископаемым видом топлива. Одним из участников акции стал исполнивший роль Джокера в одноимённом фильме актёр Хоакин Феникс. За участник в протестном мероприятии артист был задержан.

Феникс был не единственной «звездой», принявшей участие в акции. Рядом с ним можно было заметить актрис Мегги Джилленхол и Джейн Фонду. Последняя, к слову, в свои 82 года является постоянной участницей подобных демонстраций. За это легенда Голливуда на данный момент уже четыре раза была арестована.

Позднее в социальной сети Twitter была обнародована видеозапись того, как Хоакина Феникса берут под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере». Награду ему дали в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».

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