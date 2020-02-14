https://static.news.ru/photo/525d9a60-4f1a-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса Светлана Светличная рассказала, что ей вполне хватает пенсии, которую она получает от государства благодаря званию народной артистки.

Точную сумму выплат артистка не называет, однако известно, что власти Москвы доплачивает из бюджета города по 30 тысяч рублей заслуженным и народным артистам, пишет Teleprogramma.pro.

По словам Светличной, она не хочет называть размер пенсии, чтобы не вызвать чью-нибудь зависть. Она также добавила, что продолжает работать — снимается в различных программах на телевидении.

Ранее размер своей пенсии озвучила Лариса Рубальская. Поэтесса получает 32 тысячи рублей и ни на что не жалуется. Кроме этого, звезда получает различные гонорары и активно участвует в съёмках, писал NEWS.ru.