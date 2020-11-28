Светличная решила подарить квартиру в Ясенево соседям

https://static.news.ru/photo/46abf4a2-31c6-11eb-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Госпитализированная с подозрением на инсульт актриса Светлана Светличная не хочет оставлять недвижимость в наследство кровным родственникам и планирует отписать квартиру семье, которая взяла на передержку её кота.

Когда артистка почувствовала себя плохо, ей нужно было решить, кто позаботится о её чёрном коте по кличке Фил. Светличная отдала его соседке, которую называет «замечательной девочкой» и считает способной ухаживать за животным, пока хозяйка находится в больнице, передаёт KP.RU.

Женщина решила, что хорошее отношение со стороны соседей заслуживает того, чтобы щедро отблагодарить их. К тому же, отметила актриса, её будут вспоминать с благодарностью.

Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от неё я никогда не испытывала тепла. Поэтому решила: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают, — заявила Светличная.

Ранее стало известно, что Светличная госпитализирована в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся сведениям, артистку отвезли в больницу с сильной головной болью. В течение года она неоднократно обращалась к докторам за помощью с подобными жалобами, однако от госпитализации отказывалась. На этот раз врачи забрали её в клинику с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился.

Светличная рассказала также, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства они обвиняет своих родственников, писал NEWS.ru.