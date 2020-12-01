Светлана Светличная объяснила своё желание отдать квартиру соседям

https://static.news.ru/photo/1c74a7bc-33db-11eb-a70b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса Светлана Светличная решила отписать соседям свою московскую квартиру. По словам артистки, речь идёт об очень хороших, чутких людях.

Они ухаживают даже за котом. Это семья, состоящая из дедушки, мамы и двух детей: девочки Гали и мальчика Матвея, — рассказала Светличная в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Актриса также добавила, что перед госпитализацией отдала соседям ключи от квартиры. В настоящее время семья даже спит в квартире артистки. По признанию звезды советского кино, она совсем не боится, что что-то из имущества пропадёт.

Известно, что Светличная уже составила завещание. В документ не вписаны ни дети актрисы, ни внуки.

Ранее стало известно, что Светличная госпитализирована в одну из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся сведениям, артистку отвезли в больницу с сильной головной болью. В течение года она неоднократно обращалась к докторам за помощью с подобными жалобами, однако от госпитализации отказывалась. На этот раз врачи забрали её в клинику с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился.

Светличная рассказала также, что боится выходить из дома из-за опасений, что на неё будет совершено очередное покушение. В организации предыдущих попыток убийства она обвиняет своих родственников, писал NEWS.ru.