Судьба основателя «Ласкового мая» довела Юрия Шатунова до слёз

https://static.news.ru/photo/097b187c-84cf-11eb-b274-96000091f725_660.jpg Юрий Шатунов Фото: yuriy_shatunov/instagram.com

Руководитель музыкального кружка в Оренбургской школе-интернате № 2 и один из основателей «Ласкового мая» Сергей Кузнецов первым отметил талант Юрия Шатунова. Он взял сироту на поруки и превратил парня в звезду конца 80-х. Они написали несколько хитов для группы. Но через некоторое время первый наставник исполнителя покинул коллектив и пристрастился к спиртному. Сейчас преподаватель живёт в Оренбурге, живёт в «двушке» с 90-летней матерью, не имеет дохода и надеется только на пенсию.

В эфире телеканала «Россия 1» Шатунов встретился с Кузнецовым и не смог сдержать слёз. Артист признался, что переживает из-за образа жизни экс-руководителя и старается помочь ему материально.

Это так неожиданно, мы давно не виделись... Все эти годы я помогаю ему (Сергею Кузнецову. — NEWS.ru) всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю <...>Я пришёл в эту сферу абсолютно не подготовленным, не играл ни на чём, кроме как на гармошке. Это удивительно, — заявил Шатунов.

Кроме того, Шатунов рассказал о дне, когда был убит бывший участник группы «Ласковый май», клавишник Михаил Сухомлинов. Инцидент произошёл осенью 1993 года возле дома певца. На тот момент Сухомлинов уже ушёл из коллектива, но продолжал дружить с Шатуновым. Он добавил, что музыкант умер у него на руках.

Во время программы были продемонстрированы архивные кадры, на которых милиционер передаёт Шатунову паспорт, а рядом стоит директор. Как отметил певец, он не видел документ на протяжении нескольких лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Шатунов заявил, что пережил «трудовое рабство», во время которого его заставляли выступать при помощи шантажа. По словам певца, это произошло во время учёбы в интернате. Директор учреждения, выступающая в качестве официального опекуна Шатунова, отобрала его паспорт.