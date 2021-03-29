Стриженова упала во время прямого эфира Первого канала

https://static.news.ru/photo/f0747506-9097-11eb-aab9-96000091f725_660.jpg Екатерина Стриженова Фото: strizhenovae/instagram.com

53-летняя телеведущая Екатерина Стриженова упала во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале, когда эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией.

Журналистка активно принимала участие в дискуссии. Она объявила, что программа должна уйти на рекламу и стала отходить в глубь студии, но оступилась и упала прямо в прямом эфире. Вероятно, Стриженова не заметила небольшую ступеньку.

Многие зрители программы в комментариях к ролику на YouTube-канале обратили внимание, что после рекламы телеведущая не вернулась в студию. Они выразили надежду, что со Стриженовой всё в порядке и её травма несерьёзная.

Как сообщает «Слово и дело», коллега журналистки Руслан Осташко рассказал журналистам, что у Стриженовой подозревают перелом. Её осматривают медики.

Как писал NEWS.ru, телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали прямо со съёмочной площадки. Её доставили в реанимацию. Предположительно, причиной недомогания знаменитой блондинки стали усталость и стрессы.