Кудрявцева попала в реанимацию

Телеведущая Лера Кудрявцева находится в реанимации. Светскую львицу экстренно госпитализировали.
Звезда находилась на съёмочной площадке. В какой-то момент ей стало плохо. Ведущей вызвали скорую помощь, которая её доставила в больницу.
Кудрявцева опубликовала в своих соцсетях фото, отметив, что она находится в реанимации. По её словам, сотрудники медучреждения пытаются выяснить, что с ней произошло. Знаменитая блондинка лежит под капельницей. Она напугана.
В феврале Лере уже приходилось проходить лечение. Кудрявцева упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец. Телеведущая призналась, что вместо трёх недель покоя выдержала только две. Она скорее хотела вернуться к съёмкам, так как скучала по любимой работе и коллегам.
Ранее иллюзионист Сергей Сафронов, у которого нашли смертельную болезнь, объявил о составлении завещания. На днях артист сообщил, что у него диагностировали рак лимфатической системы, писал NEWS.ru.