Кудрявцева попала в реанимацию

https://static.news.ru/photo/c8f2a174-8b38-11eb-bb54-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева находится в реанимации. Светскую львицу экстренно госпитализировали.

Звезда находилась на съёмочной площадке. В какой-то момент ей стало плохо. Ведущей вызвали скорую помощь, которая её доставила в больницу.

Лера Кудрявцева instagram.com/leratv

Кудрявцева опубликовала в своих соцсетях фото, отметив, что она находится в реанимации. По её словам, сотрудники медучреждения пытаются выяснить, что с ней произошло. Знаменитая блондинка лежит под капельницей. Она напугана.

В феврале Лере уже приходилось проходить лечение. Кудрявцева упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец. Телеведущая призналась, что вместо трёх недель покоя выдержала только две. Она скорее хотела вернуться к съёмкам, так как скучала по любимой работе и коллегам.

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