«Страна победившего быдла»: Павел Майков высказался в России

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Российский актёр Павел Майков в беседе с журналистами прокомментировал скандал с его заявлением по поводу парада Победы и узнал, что его хотят лишить гражданства РФ из-за этого. По словам звезды, в Сети просто «всплыл прошлогодний ролик», где он предложил «не тратить народные деньги» на подобные мероприятия, передаёт «Московский комсомолец». Майков отметил также, что Россия является «страной победившего быдла».

Народ посмотрел и сказал: «У! Какая скотина». Но я же не вышел на трибуну. На своей странице высказал свое мнение. Имею право, — считает артист.

Говоря о профессии Майков добавил, что его призвание — развлекать людей, и он не представляет себя кем-то другим. При этом актёр не всегда готов мириться с критикой, особенно со стороны аудитории, «готовых дать комментарий, забывая о том, что сами должны хотя бы воспитаться как зритель».

Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь — в критика попадёшь. Ещё кино не вышло, а его начинают обсуждать... Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное — высказать своё мнение, — заявил Майков.

Он также довольно жёстко высказался о кино- и театральной «тусовке», назвав её «помойной». Современную литературу артист считает «пластмассовой», а жизнь «скучной и неинтересной».

Искусство и всё, что мы имели, скатилось в грязь, — подытожил Павел.

Собеседник портала назвал себя искренним человеком, и ему в один момент может «прилететь» за слова, просто «никому сильно дорогу не перешёл», — уверен Майков. В ином случае, с ним бы «расправились в одну секунду».