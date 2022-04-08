Американский актёр, являющийся гражданином России с 2016 года, Стивен Сигал отметил день рождения в Москве. Легендарному артисту исполнилось 70 лет, пишет Super.ru.

Праздновал юбилей звезда голливудских боевиков в одном из столичных ресторанов в кругу близких друзей. Также поздравить Стивена Сигала пришли ведущий Владимир Соловьёв, который переводил речи актёра и отчасти был ведущим вечера, Маргарита Симоньян с супругом Тиграном Кеосаяном, Виктор Дробыш, Алексей Чадов, дипломат Олег Фирер и другие.

Стивен Сигал, обращаясь к гостям, поблагодарил всех, кто пришёл его поздравить.

Мы стоим вместе. И в тяжёлые времена, времена сытые и во времена голодные, — перевёл тост именинника Владимир Соловьёв.

На вечере в честь юбилея актёра исполняли песни сам виновник торжества и его гости. Также на празднике выступил победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой.

В марте Стивен Сигал заявил. что считает Россию и Украиной одной семьёй и отказался обсуждать спецоперацию в республике.

Год назад голливудский актёр Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ему в торжественной обстановке вручили партийный билет. Вместе с тем баллотироваться в Госдуму и, соответственно, отказываться от американского гражданства новообращённый россиянин не намерен.