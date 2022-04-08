Американский актёр, являющийся гражданином России с 2016 года, Стивен Сигал отметил день рождения в Москве. Легендарному артисту исполнилось 70 лет, пишет Super.ru.
Праздновал юбилей звезда голливудских боевиков в одном из столичных ресторанов в кругу близких друзей. Также поздравить Стивена Сигала
Стивен Сигал, обращаясь к гостям, поблагодарил всех, кто пришёл его поздравить.
Мы стоим вместе. И в тяжёлые времена, времена сытые и во времена голодные, — перевёл тост именинника Владимир Соловьёв.
На вечере в честь юбилея актёра исполняли песни сам виновник торжества и его гости. Также на празднике выступил победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой.
В марте Стивен Сигал заявил. что считает Россию и Украиной одной семьёй и отказался обсуждать спецоперацию в республике.
Год назад голливудский актёр Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ему в торжественной обстановке вручили партийный билет. Вместе с тем баллотироваться в Госдуму и, соответственно, отказываться от американского гражданства новообращённый россиянин не намерен.