Стилист предположила, зачем Стас Михайлов носит кресты на брюках Стилист Голубева: певец сместил центр значимости на уровень пояса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов мог поместить крест на уровень пояса, чтобы указать на смещение центра значимости, заявила в беседе с порталом «Страсти» стилист Лариса Голубева. Она добавила, что для демонстрации приверженности к вере этот символ стоило бы продублировать на шее. Ранее Михайлов предстал в неожиданном образе, надев ремень с крестами.

Православные христиане носят крест с цепочкой на шее и перекрещиваются на груди, чтобы защитить сердце, грудную клетку как центр своей души. У артиста центр значимости, по всей видимости, переместился в другое место, и он захотел уберечь его, — уточнила Голубева.

Она также напомнила, что артист нередко дублирует украшения в своих образах и следит за трендами. По словам стилиста, крест не всегда может быть символом веры, иногда он исполняет роль аксессуара.

Михайлов ранее признался, что не готов выходить на одну сцену с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Причиной для такого решения стали матерные выражения в текстах песен известного шоумена.

Конфликт между Шнуровым и Михайловым длится с 2014 года. Поводом для него стала песня «Любит наш народ», в которой лидер глава «Ленинград» упомянул певицу Жанну Фриске, которая тогда уже была больна, и самого Михайлова. Позднее мужчины подрались.