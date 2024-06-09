Стас Михайлов отказался выходить на одну сцену со Шнуром Стас Михайлов заявил, что не выйдет на сцену со Шнуром из-за его матерных песен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов признался, что не выйдет на сцену с Сергеем Шнуровым из-за его матерных песен. В беседе с Идой Галич в рамках шоу «Звезда в ответе» он заявил, что артист должен показывать зрителям то, что научился профессионально делать, а не пропагандировать бранную речь.

Я не буду петь со Шнуром. Это мои личные предубеждения. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, мат на сцене, участвовать в этом я не хочу. <...> Сцена — это не то место, где можно реализовываться, ругаясь матом, — заявил артист.

Ида поинтересовалась, протянул бы он руку Шнуру, встретив его, на что Михайлов ответил: «Он все знает».

Конфликт между Сергеем Шнуровым и Стасом Михайловым начался в 2014 году. Тогда Михайлов возмутился песней «Ленинграда» «Любит наш народ». В композиции Шнуров упомянул Жанну Фриске, которая тогда уже была больна, и самого Михайлова. В итоге разногласия привели к драке.

Недавно Михайлов опроверг NEWS.ru появившиеся в Сети слухи об отмене своего юбилейного концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 20 июня. По словам артиста, выступление состоится и станет одной из точек его грандиозного концертного тура, который пройдет в 2024 году. Михайлов подчеркнул, что исполнит около 30 своих лучших песен.