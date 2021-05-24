«Стиль огонь!»: фанаты оценили необычный образ Собчак

https://static.news.ru/photo/1f684db6-bd38-11eb-a239-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram фотографией в необычном образе, который высоко оценили поклонники.

На снимке звезда позирует в длинной юбке с растительным принтом и светлом шёлковом топе. Необычной деталью стала накидка с белоснежной бахромой. Наряд дополнен крупные серьги в виде колец, бирюзовый кулон-капелька и многочисленные браслеты.

Стиль огонь! – восхитилась одна из фанаток.

Другая написала, что такие спокойные наряды идут Собчак намного больше, чем кричащие тона и безвкусные платья. Многие отметили, что в юности телеведущая любила эпатировать публику, а сейчас стала более женственной и элегантной. Некоторые поклонники предположили, что это связано с рождением сына Платона.

Ранее певица Кети Топурия опубликовала серию снимков в шикарном образе, который восхитил поклонников. На фото артистка позирует в длинном чёрном платье с разрезом и глубоким декольте. Дополняют наряд прозрачные туфли с блестящей пряжкой, серебряные часы, кольцо и множество серёжек.