«Стиль огонь!»: фанаты оценили необычный образ Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram фотографией в необычном образе, который высоко оценили поклонники.
На снимке звезда позирует в длинной юбке с растительным принтом и светлом шёлковом топе. Необычной деталью стала накидка с белоснежной бахромой. Наряд дополнен крупные серьги в виде колец, бирюзовый кулон-капелька и многочисленные браслеты.
Другая написала, что такие спокойные наряды идут Собчак намного больше, чем кричащие тона и безвкусные платья. Многие отметили, что в юности телеведущая любила эпатировать публику, а сейчас стала более женственной и элегантной. Некоторые поклонники предположили, что это связано с рождением сына Платона.
Ранее певица Кети Топурия опубликовала серию снимков в шикарном образе, который восхитил поклонников. На фото артистка позирует в длинном чёрном платье с разрезом и глубоким декольте. Дополняют наряд прозрачные туфли с блестящей пряжкой, серебряные часы, кольцо и множество серёжек.