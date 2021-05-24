«Безупречная»: Кети Топурия похвасталась шикарным образом

https://static.news.ru/photo/080d0e80-bc94-11eb-b372-96000091f725_660.jpg Кети Топурия Фото: instagram.com/keti_one_official

Певица Кети Топурия опубликовала серию снимков в шикарном образе, который восхитил поклонников. На фото артистка позирует в длинном чёрном платье с разрезом и глубоким декольте. Дополняют наряд прозрачные туфли с блестящей пряжкой, серебряные часы, кольцо и множество серёжек.

Образ дополнил неброский макияж с акцентом на губы. Многие фанаты назвали выбор звезды безупречным.

Роскошный наряд Топурия подобрала специально для участия в музыкальной премии RU.TV. Одну из фотографий певица сопроводила смайликом, изображающим поцелуй.

Шикарная! Впрочем, как и всегда! — отметила одна из подписчиц.

Поклонники сошлись во мнении, что Топурия — самая стильная звезда, которая всегда выглядит бесподобно.

Обожаю Кети, самая стильная певица нашей эстрады, — написала фанатка.

Кроме того, комментаторы заметили , что артистка находится в отличной форме.

Ранее телеведущая Юлия Барановская восхитила поклонников ярким образом, фотографию которого она опубликовала в Instagram. На снимке она позирует в красной кожаной куртке и с копной мелких кудрей, которые многие фанаты назвали шикарными.