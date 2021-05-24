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«Шикарная»: Барановская восхитила фанатов мелкими кудрями

15:49, 24 мая 2021
Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская восхитила поклонников ярким образом, фотографию которого она опубликовала в Instagram.

На снимке она позирует в красной кожаной куртке и с копной мелких кудрей, которые многие фанаты назвали шикарными. Кроме того, звезда подчеркнула голубые глаза при помощи чёрной подводки, а губы накрасила нюдовой помадой.

Понедельник — день отличный. Вылетаю в Пензу, вечером обратно. Покой нам только снится, — поделилась планами Барановская.

Подписчики отметили, что ведущей очень идёт новая причёска, а глаза с таким макияжем просто завораживают.

А глаза твои — глазища, два бездонных океана, — написала одна из поклонниц.

Ранее певица Ольга Бузова поделилась в Instagram новой фотографией в соблазнительной позе и ярком купальнике. Однако получила от фанатов не только комплименты. Некоторые поклонники начали переживать за артистку, которая, по их мнению, несмотря на видимую жизнерадостность, на самом деле глубоко несчастна.

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