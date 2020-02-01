https://static.news.ru/photo/cec4aec6-4476-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном. Оказывается, она не хочет ни знать, ни слышать, что говорят журналисты о её расставании с мужем.

Артистка в шоке от тех историй, которые про неё и экс-супруга якобы выдумают журналисты. Она не смотрела даже ток-шоу «Пусть Говорят», две программы которого были посвящены её расставанию, пишет «Собеседник».

Степаненко заявила, что удивлена тем историям, которые «высосаны из пальца», но при этом появляются в прессе. Больше всего 66-летняя артистка хочет, чтобы все обсуждения поскорее закончились.

Я очень хочу, чтобы про нас забыли, про эту историю. Но, к сожалению, видимо, в стране нет других дел и проблем, поэтому всё муссируют! — пожаловалась Степаненко.

Бывшая жена Петросяна рассказала, что у неё на самом деле всё в порядке, гастролей хватает, и с дочкой Петросяна Викториной она дружит. та зовёт её в Америку, но Степаненко не соглашается, говоря, что её родина — в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подруга Елены Степаненко рассказала о том, как сложилась жизнь артистки после разрыва с Евгением Петросяном. По её словам, юмористка переживает сейчас не лучшее время, ей нелегко дался развод с мужем, с которым она прожила более 30 лет.