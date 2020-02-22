https://static.news.ru/photo/e2ca4646-5566-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Юморист Евгений Петросян снимет программу, которая будет посвящена Международному женскому дню 8 Марта. В ней примет участие его бывшая супруга Елена Степаненко.

Шоу будет называться «Петросян и женщины 2020». Авторы телепередачи уверяют, что мужчины получат ценные советы о том, как поэффектней поздравить своих возлюбленных. Елена Воробей, Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко тоже примут участие в съёмках.

Кроме того, 6 марта состоится премьера нового цикла программ Степаненко, пишет «Собеседник.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram неожиданную фотографию, с помощью которой посмеялся над темой смерти и загробной жизни.