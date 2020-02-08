https://static.news.ru/photo/e0c2d34c-4a6a-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram неожиданную фотографию, с помощью которой посмеялся над темой смерти и загробной жизни.

Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: «Ты передай своим: а мы и не торопимся!» — сказал шоумен.

В свою очередь подписчики оценили тонкое чувство юмора их кумира. некоторые предположили,что на фото может стоять его новая жена Татьяна Брухунова.

Татьяна Брухунова призналась, что её муж настоящий романтик. После её поездки в Финляндию он подарил ей цветы и парфюмерию, сообщал NEWS.ru ранее.