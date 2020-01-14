https://static.news.ru/photo/d16b5594-36ca-11ea-b42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram

Новая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о неожиданном подарке от мужа. Совсем недавно она вернулась из пятидневной поездки в Финляндию, где она проводила время с подругами. В это время дома её ждал 74-летний супруг, который оказался настоящим романтиком. По возвращении домой Татьяну ждал сюрприз: охапка тюльпанов и подарок от известного парфюмерного бренда.

Счастье, когда тебя ждут, — написала Брухунова на своей странице в Instagram.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. На этот раз его невестой стала 29-летняя девушка, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее, как писал NEWS.ru, Петросян опроверг информацию о закрытии своей авторской ТВ-программы «Смехопанорама». Отсутствие её в эфире он объяснил январскими каникулами.