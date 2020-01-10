https://static.news.ru/photo/932ab4f4-33c4-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян опроверг информацию о закрытии своей авторской ТВ-программы «Смехопанорама». Отсутствие её в эфире он объяснил январскими каникулами.

Речь идёт о январе месяце, об утреннем блоке «России 1». Там же не одна «Смехопанорама». Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот всё. Я позвонил на канал, мне объяснили так. Программа продолжает сниматься, — заявил артист «Газете.Ru».

О том, что с производства сняты программы «Смехопанорама» и «Утренняя почта», сообщило РИА Новости со ссылкой на ВГТРК. Ранее ведущий «Сам себе режиссёр» объявил о закрытии передачи. Шоу выходило в эфир в течение 28 лет. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании проекта, а также выразил признательность авторам роликов, писал NEWS.ru.



