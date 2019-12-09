https://static.news.ru/photo/8c1c3802-1a30-11ea-9a15-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.

О регистрации брака рассказал друг комика, сообщает KP.RU. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена, — подписала ещё одно фото 30-летняя пятая супруга артиста.

Это фото торта «Нежность», которым молодожёны, видимо, отмечали торжество.

Петросян опубликовал пост, как он выбирает букет довольно привередливой невесте. Избранница 74-летнего жениха не раз повторяла, что предпочитает только брендовые вещи и дорогие рестораны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский юморист Евгений Петросян заявил, что для развода с Еленой Степаненко были веские причины. Петросян провёл пресс-конференцию в Ереване, где журналисты спросили его о расторжении брака со Степаненко.