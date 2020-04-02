Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью

https://static.news.ru/photo/67ab3bc2-7501-11ea-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

Она это поясняет: «Он всё равно ещё потом вернётся, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает, — рассказал юрист в эфире программы «Алёна, блин».

По его словам, телеведущая подала сразу два иска: о расторжении брака и разделе имущества. Жорин отметил, что Степаненко специально не хотела делить имущество с бывшем мужем, думая, что это поможет сохранить их брак. Однако бракоразводный процесс вывели в отдельное производство, после чего Петросян добился желаемого.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака.

Ранее, как писал NEWS.ru, артистка опровергла слухи о том, что не пускает бывшего мужа на порог своей квартиры. Она сообщила, что он уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.