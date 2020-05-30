Степаненко: «Давно простила Евгения Вагановича и отпустила его»

https://static.news.ru/photo/00f79960-a275-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/esheneve4er

Телеведущая Елена Степаненко призналась, что тяжело переживала расставание со своим бывшим супругом Евгением Петросяном.

Через какое-то время юмористка приняла ситуацию и ей стало легче. Сейчас разговоры о разводе даже приносят удовольствие.

Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы всё, что он задумал, исполнилось, — отметила звезда.

Степаненко гордо перенесла все трудности и сейчас наслаждается новой жизнью. Она похудела на 43 кг. У неё собственное шоу на телеканале «Россия 1», на которое приходят представители отечественного шоу-бизнеса, пишет «Вечерняя Москва».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова примерила на себя яркий образ и осадила хейтеров. В ответ на критику она сослалась на образ моделей в модных журналах, однако подписчики отметили, что типаж Татьяны Брухуновой отличается от модельного.