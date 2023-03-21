Стас Пьеха оказался под капельницей из-за коронавируса Певец Стас Пьеха рассказал, что находится в больнице из-за коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха сообщил в соцсетях, что оказался в больнице под капельницей. Артиста госпитализировали, предположительно, из-за коронавируса.

Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но «корону» тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны! — говорит Пьеха.

В прошлом году Пьеха переболел коронавирусом. По словам артиста, у него начались проблемы с суставами.

Ранее Пьеха в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал, как боролся с наркотической зависимостью. Певец также предупредил, что таблеток от зависимости не существует. Она «выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощрённых формах и убивает людей даже без наркотиков». Он добавил, что в его роду страдали шизофренией и алкоголизмом.

В ноябре 2019 года Пьеха сообщил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Он принимал запрещённые препараты более 10 лет.