Старшая дочь Валерии перестала скрывать тяжёлую болезнь

https://static.news.ru/photo/03a86408-54fb-11eb-b545-fa163e074e61_660.jpg Шена Шульгина Фото: vk.com/shena_official

Старшая дочь певицы Валерии Шена Шульгина испытывает проблемы с психикой на фоне тяжёлой болезни. 27-летняя девушка призналась, что с раннего детства она сталкивается с паническими атаками.

Первый приступ у Шульгиной случился в 10 лет.

Стартом послужил серьёзный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножаются со временем. То проходит, то накрывает, — сообщила дочь Валерии.

По словам Шульгиной, у неё «не доходят руки» до обращения к специалистам по поводу психической патологии, так как за последнее время ей пришлось пройти через две операции из-за других проблем со здоровьем. Хирургическое вмешательство отняло у девушки много сил, сообщает KP.RU.

Точный диагноз она не раскрывает, однако признаёт, что речь идёт о серьёзном заболевании. В ответ на многочисленные вопросы поклонников о здоровье Шульгина заявила, что «ей надо выздороветь», а пока у неё «слова еле в предложения собираются». От грустных мыслей девушку отвлекает музыка, она сама пишет песни и выступает в качестве режиссёра и сценариста своих клипов.

Официально старшую дочь Валерии сейчас зовут Шена Шульгина — девушка отказалась от имени Анна год назад. Мать была не против этого решения. Валерия отмечает, что дочь не обижается, когда её называют Анной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Валерии Арсений Шульгин уехал на отдых в Сочи без своей супруги Лианы, родившей 1 января 2021 года дочь Селин.