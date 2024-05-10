Стало известно, почему Кузя вернулся в «Универ» Гогунский вернулся к роли в «Универе» после слов, что Кузя будет олигархом

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в «Универе», вернулся к съемкам сериала после того, как услышал, что его персонаж станет олигархом, пишет «7Дней.ру». «Карьерный рост» ему пообещал продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: «Вернись, Кузя станет олигархом», я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок, — заявил артист.

Ранее стало известно, что в продолжении сериала Кузя из Агаповки появится в новом амплуа. Бывший студент-качок заработал огромное состояние и стал «пельменным олигархом» Эдуардом Кузьминым. Молодой человек живет в роскошном особняке, ездит по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. По сюжету сериала «Универ. 13 лет спустя» Кузя хочет вернуть Машу, которую до сих пор искренне любит.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четверых детей. В январе 2014 года Кожевникова родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у Кожевниковой родился третий ребенок — Василий. В сентябре 2023-го актриса в четвертый раз стала матерью, однако имя младенца пока не раскрыла.