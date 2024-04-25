Возвращение Кузи, дочь Мартынова: когда выйдет «Универ. 13 лет спустя»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Промо к сериалу «Универ»

К съемкам сериала «Универ» вернулись Виталий Гогунский, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин. Чем будут заниматься их герои в продолжении многосерийной комедии, когда состоится премьера?

О чем будет сериал «Универ. 13 лет спустя»

В продолжении сериала Кузя из Агаповки появится в новом амплуа. Бывший студент-качок заработал огромное состояние и стал «пельменным олигархом» Эдуардом Кузьминым. Молодой человек живет в роскошном особняке, ездит по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. В пресс-службе ТНТ сообщили РБК, что по сюжету сериала «Универ. 13 лет спустя» Кузя хочет вернуть Машу, которую до сих пор искренне любит.

Сама Маша счастлива в отношениях с Валей, однако они страдают из-за нехватки денег. Дело в том, что научный проект молодого ученого лишился большей части финансирования. Маша, занимаясь воспитанием двоих детей, внезапно осознает, что потеряла себя в материнстве, и понимает, что жить в ежедневной рутине становится просто невозможно. Спасти материальное положение пары может появившийся на горизонте отличный вариант работы для Маши, однако это может обернуться катастрофой для семьи. Некогда влюбленные друг в друга молодые люди все больше отдаляются друг от друга и не замечают, как становятся чужими друг другу, ведь между ними чувства угасают.

Кардинально изменится судьба сына олигарха и ловеласа Антона. Едва он успевает оправиться после расставания с Кристиной и начинает жить в свое удовольствие, утратив веру в любовь и уйдя с головой в алкоголь и тусовки, в его жизни появляется 15-летняя дочь, не имеющая других родственников. Антону приходится перевоплотиться в ответственного отца подростка.

Артур Микойлян, известный зрителям как Майкл, будет предпринимать попытки спасти отношения с женой Варей. Девушка, узнав об измене супруга, осознает, что не может простить его, и подает на развод. Однако Майкл категорически с этим не согласен и делает все, чтобы сохранить семью. При этом Варя считает, что в их отношениях больше нечего спасать, и решительно настроена начать жизнь с чистого листа без Майкла.

Кто сыграл в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Роль качка-миллионера исполнит Виталий Гогунский. 45-летний актер признался, что ему было волнительно вернуться в проект после 11-летнего перерыва.

«Появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждого съемочного дня, легко просыпался в шесть утра. Это первый признак того, что я хотел идти на площадку. Было прекрасно вернуться после такого перерыва, да еще и олигархом», — поделился Гогунский.

К амплуа аспиранта вернулся Арарат Кещян. В съемках продолжения сериала также приняли участие Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и другие.

«У меня ощущение, что благодаря „Универу“, не краткосрочным, а именно таким длительным съемкам я проживаю параллельную жизнь — жизнь Маши Беловой. Я настолько чувствую эту героиню, настолько ее понимаю, что, приходя на съемочную площадку, всегда нахожу для себя что-то интересное в ее жизни. Мы с Машей Беловой вместе 13 лет, она практически еще одна моя дочка, как я могу ее бросить?» — откровенничала Хилькевич в одном из интеревью.

Проект стартует в эфире телеканала ТНТ с 13 мая.

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