Стало известно об отмене концерта «Би-2» еще в одной стране SHOT: выступление «Би-2» отменили в турецком Кемере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Telegram-канал SHOT сообщил, что выступление группы «Би-2» отменили в турецком Кемере. По информации канала, коллектив планировал провести в республике музыкальный фестиваль, который должен был продлиться четыре дня. В публикации уточняется, что на мероприятие были приглашены знаменитые актеры.

По данным канала, концерт должен был состояться в пятизвездочном отеле Marty Myra. SHOT уточнил, что билеты вместе с проживанием в гостинице стоили от 289 до 379 тысяч рублей.

В публикации уточняется, что в настоящий момент артисты находятся в Испании. По информации канала, там они пишут новые песни, билеты на их отмененный фестиваль тем временем остаются в продаже.

Ранее сообщалось, что концерт музыкальной группы «Би-2», запланированный на 17 февраля, отменили и в Дубае. По информации пресс-службы, возврат средств за билеты состоится в ближайшие дни. Артисты тогда уточняли, что остальные концерты пройдут согласно составленному гастрольному графику.

Неделей ранее музыканты находились в Израиле. Перед этим они попали в миграционную тюрьму в Таиланде 24 января после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет.