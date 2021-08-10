Стало известно, когда МакSим даст первый концерт после комы

Представитель певицы МакSим, переведённой из реанимации в обычную палату ГКБ № 52 Москвы, рассказала, когда артистка сможет возобновить концертную деятельность и дать первый концерт после болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Концертов и новых песен от МакSим не будет как минимум год, она ещё слаба и её ждёт долгая терапия, — заявила представитель певицы.

В ближайшее время артистку могут выписать из больницы, где она находится с 16 июня 2021 года. МакSим больше месяца пролежала в реанимации в состоянии искусственной комы сначала на ИВЛ, потом на аппарате ЭКМО. Сейчас артистка очнулась, начала общаться с родственниками и персоналом больницы.

Ранее NEWS.ru рассказал о враче-реаниматологе ГКБ № 52 Елене Филимоновой, которую певица поблагодарила за спасение своей жизни в первом посте, который она лично опубликовала в Instagram после начала болезни.