«Замечательный врач»: кто такая доктор Филимонова, спасшая жизнь МакSим

10 августа Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые зашла в Instagram после того, как более месяца провела в коме. Певица опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.

Также она сказала отдельное спасибо врачам, которые спасли её жизнь. Прежде всего — Елене Викторовне Филимоновой, врачу — анестезиологу-реаниматологу высшей квалификационной категории, возглавляющей отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) № 7 в ГКБ № 52. Кто такая доктор Филимонова, спасшая жизнь МакSим, и что о ней говорят её бывшие пациенты — в материале NEWS.ru.

На сайте ГКБ № 52 говорится , что Елена Филимонова «является опытным врачом, знающим все тонкости аппарата ИВЛ и антибиотикотерапии». Стаж Филимоновой — 12 лет. Доктор окончила Российский государственный медицинский университет (лечебное дело) и ординатуру (на реаниматолога). В 2016-м она в том же вузе пошла на повышение и стала врачом — анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории. Сообщается, что пациенты могут попасть к ней на приём по полисам ОМС и ДМС.

Как узнал NEWS.ru, ОРИТ № 7 на 12 коек было открыто в ГКБ № 52 в апреле 2019 года. Отделение специализируется на лечении пациентов с лёгочной патологией — от обострения хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) до тяжёлой вирусной и бактериальной внебольничной пневмонии. В отделении сконцентрирован набор самых современных средств лечения тяжёлых болезней лёгких, угрожающих жизни больного: современные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), устройства для кислородотерапии, современные антибиотики и другие лекарственные средства. Самой последней и современной «линией защиты» являются аппараты ЭКМО (экстракорпоральной оксигенации лёгких), позволяющие насыщать кровь кислородом в случаях, когда лёгкие неспособны выполнять функцию газообмена. Именно аппарат ЭКМО помог врачам долгое время поддерживать стабильную работу организма находившейся в коме МакSим. Елена Филимонова like.doctor

Отзывов о Филимоновой совсем немного, однако те, что есть, характеризуют её как прекрасного специалиста.

Замечательный врач! Высокий профессионал своего дела. Наркоз при лапароскопии подобрала так, что операция прошла так, как будто закрыла глаза на минутку. Очень быстро пришла в себя, без последствий. Очень внимательная, грамотная, всё объяснила, много раз подходила после операции. Человек душой болеет за своё дело и пациентов. Низкий поклон, — написала одна из бывших пациенток доктора.

Лечили артистку, кроме Филимоновой, главврач ГКБ № 52 Марьяна Анатольевна Лысенко, а также анестезиолог-реаниматолог Денис Петрович Павлов и врач-ревматолог Зинаида Юрьевна Мутовина.

38-летняя певица МакSим находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня артистку госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Недавно она вышла из комы, после чего МакSим перевели из реанимации в обычную палату. По словам менеджера звезды, скоро певицу выпишут из больницы.