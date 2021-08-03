Сидит, ест и не ноет: раскрыты подробности состояния MaкSим после комы

Певица МакSим только начала осознавать, что долгое время находилась в коме. Об этом в беседе с порталом StarHit рассказала её генеральный менеджер Маргарита Соколова.

По её словам, у певицы появились силы, она может самостоятельно сидеть и даже спускает ноги с кровати.

Ходить врачи ей пока запрещают — не время. <...> Марина боец, не ноет, не жалуется, — рассказала менеджер.

В свою очередь пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что певицу ждёт долгая терапия, о полном выздоровлении говорить ещё преждевременно.

Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно, — говорит Богушевская.

Ранее СМИ сообщали, что врачи отключили певицу от ЭКМО. Артистка дышит через кислородную маску. Динамика её болезни положительная, а пневмония в стадии разрешения.

38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшении её состояния, однако из комы МакSим не выходила.