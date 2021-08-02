Директор «Ленкома» раскрыл подробности о больнице, где лежит певица МакSим

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о больнице № 52 города Москвы, где находится в состоянии искусственной комы певица МакSим. В беседе с NEWS.ru он назвал медучреждение, в котором сам лечился от коронавируса, уникальным.

Не сомневаюсь, что МакSим поправится там! Хорошие условия 52-й больницы не в том, что там видеомагнитофоны стоят. А в том, что там есть все лекарства, все условия, совершенно чудный персонал, который радеет обо всех больных. Вот в этом, по моей логике, уникальность 52-й больницы. Не потому, что другие хуже. Я не знаю, я в других не лежал, — рассказал Варшавер.

По словам руководителя «Ленкома», осенью прошлого года он тяжело переболел коронавирусом и лечился в 52-й больнице, которую возглавляет доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко. Главврач ежедневно обходила всех пациентов, чтобы лично побеседовать с ними, вспомнил Варшавер.

И вообще, сегодня надо низкий поклон отдать врачам, которые в этих масках, костюмах — это просто пытка! Несмотря на это, они лечат людей, они герои! Мы видим результат, что люди выздоравливают, — отметил директор театра.

Ранее представитель ГКБ № 52 в беседе с NEWS.ru впервые прокомментировал состояние певицы: звезда по-прежнему лежит в реанимации, в «красной зоне». Пиар-менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская рассказала, что исполнительница всё еще находится в тяжелом состоянии и не выходит из комы, однако улучшения всё же есть. Время от времени певицу выводят из медикаментозного сна, отметила Богушевская в комментарии для NEWS.ru.

При этом пользователи сети не исключают, что данные о состоянии МакSим не соответствуют действительности. Так, шоумен и телеведущий Алексей Остудин заявил , что такая же ситуация развернулась ранее вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк. Он обратился к представителям «больного артиста» артиста с просьбой предоставлять поклонникам достоверную информацию, чтобы публика «не питалась слухами».

38-летняя певица Марина Абросимова больше месяца находится в состоянии искусственной комы. Она попала в больницу 16 июня с диагнозом «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».