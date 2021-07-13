Стали известны детали смерти экс-супруга Пугачёвой

Накануне смерти режиссёр и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, рассказал в беседе с Пятым каналом сын известного российского художника Никаса Сафронова — пианист Лука Затравкин. Музыкант отметил, что за день до случившегося они разговаривали по телефону и Стефановичу становилось лучше.

По его словам, покойный не хотел ложиться в больницу, но якобы всё же отправился в медучреждение из-за одиночества, хотя Затравкин и его отец до последнего помогали Стефановичу.

Он (Александр Стефанович. — NEWS.ru) понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал. <...> Но вот оказалось, что организм не выдержал. Лёгкие. Он сначала хотел лечиться дома, — отметил Затравкин.

О смерти Стефановича от коронавируса стало известно 13 июля. В клинику Стефанович был доставлен на минувшей неделе. У него было диагностировано состояние средней степени тяжести и 50% поражения лёгких. За его жизнь боролись медики больницы имени Бахрушиных.

Стефанович был мужем Пугачёвой с 1977 по 1981 год. С 1970 года он работал режиссёром на киностудии «Мосфильм». Экс-супруг примадонны писал сценарии для фильмов, в частности сценарий к фильму «Пена» по пьесе Сергея Михалкова. Он работал над такими картинами, как «Начни сначала», «Душа», «Осенний блюз» и другие.

Ранее российский музыкант Александр Лёвшин, друг режиссёра и бывшего мужа Аллы Пугачёвой Александра Стефановича, высказался по поводу его смерти.