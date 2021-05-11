Стала известна дата премьеры эротического сериала с Дарьей Мороз

Российская актриса Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме «Клиника счастья». Премьера ленты состоится 19 мая 2021 года, рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса, где выйдет проект. Сериал станет достаточно откровенным и расскажет о любви и отношениях, персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.
Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте. Он рассказывает о том, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг себя гармоничный мир. «Клиника счастья» — такое «Половое воспитание» (сериал Netflix. — NEWS.ru) для взрослых, где истории героев основаны на реальных медицинских кейсах, — говорится в сообщении.
Сериал выйдет на сервисе Kion. Дарья Мороз сыграет профессора-сексолога Алёну, заведующую одноимённой клиникой. В проекте также снялись Анатолий Белый, Алёна Михайлова, Анна Уколова, Артём Ткаченко.
Накануне был опубликован первый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» по мотивам комиксов Marvel. Видео появилось на YouTube-канале компании Sony Pictures. В главной роли — британский актёр Том Харди, вернувшийся к образам журналиста Эдди Брока и симбиота Венома.
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