Стал известен райдер МакSим на концерте в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим (Марина Абросимова)

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим оказалась нетребовательна к организаторам. Райдер исполнительницы включает в себя полезные закуски и напитки, в нем также полностью отсутствует алкоголь, сообщает LIFE.ru.

Как стало известно изданию, райдер певицы занимает всего три листа, и большая часть требований относится к техническим моментам во время выступления. В Сочи МакSим запросила протертый имбирь, мед, лимон, микс орехов, тарелку фруктов и разные закуски. Из напитков исполнительница предпочитает соевое молоко, чай и соки, апельсиновый, томатный или яблочный.

Также у певицы есть отдельное требование о гримерках. МакSим просит организаторов о трех отдельных помещениях – одно необходимо для нее, а два других – для ее коллектива. Выступление певицы оценивается в четыре с половиной млн рублей.

18 марта МакSим прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Как сообщал Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. МакSим вызвали скорую помощь. Позже певица извинилась перед зрителями в социальных сетях. Она также заявила, что за сорванный концерт в Сочи будут возвращены деньги, а в других городах в рамках тура выступления состоятся.