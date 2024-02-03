«Спасибо, что не прогнулся»: россияне восхитились заявлением Биковича Россияне поддержали Биковича после его «отмены» на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне поддержали актера Милоша Биковича, лишившегося роли в сериале «Белый лотос» из-за критики МИД Украины. Ранее в HBO отказались от сотрудничества с Биковичем, актера обвинили в пророссийской позиции, он в свою очередь заявил, что не собирается отказываться от своих принципов. Российские пользователи оценили поступок своего кумира и выразили благодарность за то, что он «не прогнулся под Запад».

Милош, спасибо, что не прогнулся под Запад ради одноразовых плюшек, как некоторые «артисты». Уважаем и ценим, — пишут юзеры в комментариях к его посту в соцсетях.

Поклонники назвали его «настоящим мужчиной» «и «талантливым, ярким актером».

Ты ещё снимешься в отличных проектах. А вот повесточка и прочие не имеющие отношения к искусству вещи способны ограничить и испортить что угодно. Не ты потерял, а тебя, — отметила пользователь с ником Kristina.

Ранее МИД Украины выдвинул в адрес Биковича обвинения в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

Сам Бикович отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Сербский актер Милош Бикович в 2021 году получил российское гражданство. Он снимался в таких проектах, как «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев», «Солнечный удар», «Духless-2», «Лед» и «Холоп».