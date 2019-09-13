https://static.news.ru/photo/c7a03d28-d567-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Юлия Барановская снова заставила говорить о себе. На этот раз поклонники звезды заподозрили её в скором замужестве. Тем более что многодетная мама сама подлила масла в огонь, опубликовав фото в свадебном наряде.

Coming soon, — лаконично подписала она снимок в Instagram .

На снимке Юлия с запрокинутой головой сидит в кресле. На ней белоснежное свадебное платье, а волосы собраны в вечернюю причёску.

Фото собрало более 59 тысяч лайков и тысячи комментариев. По всей видимости, личная жизнь звезды многим не даёт покоя. Пользователям образ Барановской пришёлся по вкусу. Они осыпали её комплиментами: «Юленька, Вы потрясающе выглядите в белом платье», «Обожаю эту умную красивую девушку!», «Замечательная телеведущая и состоявшаяся мама!».

Подписчики решили, что телеведущая решила воссоединиться с бывшим мужем Андреем Аршавиным, который совсем недавно развёлся с журналисткой Алисой Казьминой. Однако многие из них не пожелали ей такой судьбы, отметив, что «единожды предав, он предаст снова».

Ранее Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения, писал News.ru.