Соведущий Малышевой возмутился обвинением в непрофессионализме

https://static.news.ru/photo/cfcddb54-8dfd-11eb-ab9c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шубин Фото: martclinic.ru/instgram.com

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» врач-невролог Дмитрий Шубин уверяет, что не мог допустить ошибки при демонстрации глюкометра.

Накануне теледоктор Малышева поставила «диагноз» одному из гостей по перевёрнутому глюкометру, который ей показал Шубин. На ошибку обратили внимание зрители. В ответ невролог усомнился в их способности оценивать его действия как специалиста.

Я не понимаю, о чём вы говорите. Вы в своём уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто. Ещё скажите, что я неправильно иглу в руках держу, когда укол делаю, ещё что-нибудь, — заявил он в интервью «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, во время эфира показатели прибора по измерению уровня глюкозы в крови оказались в норме. Но Малышева, глядя на перевёрнутый вверх ногами прибор, сделала вывод о «плачевном» состоянии пациента и выдала ему кучу предписаний. Так, вместо 5,6 врач «увидела» показания 9,5, что дало ей повод обеспокоиться состоянием здоровья пациента. В итоге теледоктор посоветовала гостю похудеть, пить таблетки и заниматься физкультурой. А всего-то и надо было, что перевернуть глюкометр.