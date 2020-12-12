Сосед Заворотнюк рассказал, за счёт чего она смогла победить рак

https://static.news.ru/photo/5355be16-3cb8-11eb-aff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по подмосковному посёлку Крекшино Вячеслав Манучаров рассказал, за счёт чего артистка смогла победить рак и теперь реабилитируется амбулаторно в окружении родных.

Манучаров отметил в эфире НТВ, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой. По его словам, Заворотнюк обязана победой над болезнью своей семье. Актёр поведал, что «прекрасная няня» приближалась к победе «по сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть».

Я знаю только одно. Её прекрасный супруг, её прекрасная семья, её директор, её дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа, — отметил Манучаров.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении состояния её здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком мозга.

Как сообщал NEWS.ru, ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По словам девушки, её мать борется с заболеванием как настоящий боец.

Перед этим актриса и модель Анна Калашникова рассказала, что болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк. Калашникова ранее отмечала, что актриса пошла на поправку. Она не только выходит на прогулки, но и строит планы по возвращению на сцену — хочет снова сниматься в кино и на телевидении. Однако болезнь ещё не побеждена и актрисе предстоит пройти стадию реабилитации, добавила Калашникова.