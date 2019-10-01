Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный российский журналист Владимир Соловьёв раскритиковал рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его новую сатирическую песню «Вечерний М» о «пропагандисте» российского телевидения.

По мнению журналиста, композиция стала последствием «тлетворного влияния бандеровской Украины» на музыканта.

Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста, — написал Соловьёв на своей странице в Twitter.

При этом в песне Гребенщикова нет имён или фамилий, указывающих на конкретных людей.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.

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