https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный российский журналист Владимир Соловьёв раскритиковал рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его новую сатирическую песню «Вечерний М» о «пропагандисте» российского телевидения.

По мнению журналиста, композиция стала последствием «тлетворного влияния бандеровской Украины» на музыканта.

Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста, — написал Соловьёв на своей странице в Twitter.

При этом в песне Гребенщикова нет имён или фамилий, указывающих на конкретных людей.

Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина -это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста. pic.twitter.com/xP9WmBBVoZ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.