Известный российский журналист Владимир Соловьёв раскритиковал рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его новую сатирическую песню «Вечерний М» о «пропагандисте» российского телевидения.
По мнению журналиста, композиция стала последствием «тлетворного влияния бандеровской Украины» на музыканта.
Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста, — написал Соловьёв на своей странице в Twitter.
При этом в песне Гребенщикова нет имён или фамилий, указывающих на конкретных людей.
Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина -это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev)
pic.twitter.com/xP9WmBBVoZ 30 сентября 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал участников и организаторов митинга в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Он напомнил протестующим, что любая попытка давления на суд и следствие в демократическом обществе недопустима.