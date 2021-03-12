Солистка Little Big Соня Таюрская ответила на слухе о свадьбе с Джараховым

https://static.news.ru/photo/ca635098-8373-11eb-acbb-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/littlebigband/

Солистка группы Little Big Соня Таюрская рассказала, откуда взялись слухи о её скорой свадьбе с рэпером Эльдаром Джараховым. По её словам, это пример, как «из ничего» создаётся «всё».

В слухах о своём скором замужестве Таюрская обвинила СМИ, хотя при этом рассказала, что поводом стало видео, сделанное лидером Little Big Ильёй Прусикиным на дне рождения Моргенштерна.

Илья выложил stories на дне рождения Моргернштерна и просто сказал: «Ничего не планируйте на 12 марта» <...> Мы сделали вид, что поцеловались, а он это заснял, — пояснила Таюрская в подкасте Джарахова.

После этого журналисты одного из изданий опубликовали новость о возможном романе исполнительницы, а фанаты подхватили эту тему в соцсетях.

Сам Джарахов из этого сделал шуточный репост и даже подписал его «Не лезть в нашу жизнь».

Ни ты, ни я не говорили, что у нас свадьба. Получается, что СМИ сами придумали, что у нас свадьба, — опровергла все слухи о предстоящем бракосочетании Таюрская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак и Ирина Смелая (Tatarka) поговорили о личной жизни бывшего супруга певицы Ильи Прусикина, который возглавляет группу Little Big. Друзья светской львицы рассказали, что музыкант закрутил роман с Соней Таюрской.