Собчак жёстко высмеяла прямые эфиры звёзд в соцсетях

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Популярная телеведущая Ксения Собчак, комментируя прямые эфиры звёзд в соцсетях, заметила, что они устраивают всякие челленджи не от большого ума. По её словам, мозг в отличие от ягодиц нельзя отфотошопить, поэтому многие светские львицы опозорились.

На прямой эфир уже «раба» не пошлёшь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это ещё в лучшем случае. Ну а в худшем — имеем, что имеем, примеры вы видели. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели? — иронично написала журналистка в Instagram.

Собчак добавила, что многие селебрети не ведут свои блоги. Им в этом помогают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что блогер Анастасия Ивлеева решила объявить «войну» певице Ольге Бузовой, высмеяв её челлендж. Девушка не раз замечала, что команда звезды «Дома-2» крадёт её идеи.