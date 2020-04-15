Ивлеева высмеяла Бузову за купание в ванне с лапшой

https://static.news.ru/photo/4dff6c88-7179-11ea-89f9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Блогер Анастасия Ивлеева решила объявить «войну» певице Ольге Бузовой, высмеяв её челлендж. Девушка не раз замечала, что команда звезды «Дома-2» крадёт её идеи.

Ранее Бузова на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, на которой исполнительница купается в ванне, наполненной лапшой быстрого приготовления. Этот жест звезды разозлил её подписчиков, которые оказались возмущены таким бессмысленным переводом продуктов питания на фоне пандемии коронавируса.

Ивлеева повторила снимок Бузовой с лапшой. Только она сделала акцент на юморе, а не на сексуальности.

В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом, — подписала пост ведущая «Орла и решки».

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова выложила в своём Instagram фото с большим округлившимся животом, как будто находится на последних месяцах беременности.