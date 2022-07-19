Собчак высмеяла иконы в российском блоке МКС

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла обращение российского космонавта Олега Артемьева с борта МКС (международная комическая станция) на фоне икон и изображения Юрия Гагарина. Артемьев поздравлял жителей Урала с днём памяти святой царской семьи, которая была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Обстановка на МКС максимально ламповая. Но вот ковра на стене не хватает. Во имя отца, сына и святого Гагарина! — написала Собчак у себя в Telegram.

Но не только у Собчак была такая реакция. Обстановка в блоке российских космонавтов на МКС стала поводом для шуток и подтруниваний в Рунете. Блок сравнили с «кабиной дальнобойщика». Некоторые при этом отметили, что на американском сегменте ежегодно отмечают 25 декабря Рождество Христово.

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Тем не менее Артемьев поздравил екатеринбуржцев с грядущим юбилеем города и рассказал, что на МКС находится икона небесной покровительницы Екатеринбурга Святой великомученицы Екатерины. После возвращения её вручат митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению.