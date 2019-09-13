https://static.news.ru/photo/57a1c296-d5fb-11e9-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram

Телеведущая Ксения Собчак, которая 13 сентября выходит замуж за режиссёра Константина Богомолова, показала себя в свадебном наряде. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором стоит лицом к зеркалу. Голову невесты покрывает роскошная фата, украшенная кружевом.

Мне кажется, я готова к главному Дню! — лаконично подписала она фото.

Подписчики пришли в восторг от платья, хоть и увидели его только со спины. Они осыпали её комплиментами и пожелали новой семье счастья, любви и взаимопонимания: «Пусть этот брак будет в вечной взаимной любви», «Шикарный день для свадьбы! Счастья вам!», «Совет да любовь!».

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу в Bosco Cafe в Петровском пассаже. Торжество обойдётся им в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу будет Игорь Верник.