https://static.news.ru/photo/ceea15be-2ea8-11ea-96fd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак сообщила своим подписчикам в соцсети о прибытии на отдых в Куршевель на частном самолёте. Знаменитость опубликовала сообщение со своей фотографией на фоне бизнес-джета.

Как же всё-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели! Горы, трепещите! — говорится в сообщении Собчак, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Счастливый вид телеведущей понравился не всем пользователям Сети. Некоторые в комментариях заявили, что она шикует и напрасно хвастается: «Хорошо когда честно и много! А когда честно и немного?», «Да все мы тут в курсе про честный заработок», «Родилась бы в семье крестьянина за Уралом, глядишь, честно зарабатывала бы 15 тысяч», «Как же классно честно зарабатывать на частный самолёт, после того как папа обеспечил тебе существование лет на 300 вперёд», «Гордись, страна, своими патриотами и честными», «Поэтому у папы не было фоток в Инстаграм».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак осудила общественных деятелей, которые не нашли повода порадоваться подвигу пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Он посадил самолёт на кукурузное поле и спас 233 человека. По мнению Собчак, равнодушное отношение к событию оппозиционеры продемонстрировали из-за того, что оно широко освещалось федеральными каналами.