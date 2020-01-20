https://static.news.ru/photo/b2388d72-3b2f-11ea-9415-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото в царской одежде и указующим на народ перстом. Экс-кандидат в президенты надела так называемый Большой наряд, который могли себе позволить только высокие царские особы.

На голове у ведущей «Дома-2» — шапка Мономаха. В ушах — «прославившие» её серьги с ликом Христа. Собчак позирует перед камерой в величественной и угрожающей позе.

В подписи к фото Собчак рассуждает о политическом популизме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак продолжает наслаждаться посленовогодним отдыхом. Сначала она с удовольствием провела время, катаясь на лыжах в Куршевеле, а теперь нежится под лучами солнца на Мальдивах. По некоторым сведениям, элитный отдых обходится звезде в кругленькую сумму: её вилла с бассейном и винным погребом стоит 1,5 млн рублей в сутки.