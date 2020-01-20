Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото в царской одежде и указующим на народ перстом. Экс-кандидат в президенты надела так называемый Большой наряд, который могли себе позволить только высокие царские особы.

На голове у ведущей «Дома-2» — шапка Мономаха. В ушах — «прославившие» её серьги с ликом Христа. Собчак позирует перед камерой в величественной и угрожающей позе.

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Сейчас хорошая ситуация чтобы наглядно продемонстрировать, что такое «политический популизм». Когда избиралась мгд ,которая по сути все равно ничего не решает,даже если бы там не избралось ни одного единоросса , -был страшный протест,когда пенсионная реформа -тоже митинги. А вот несколько дней назад обьявили ,что будет, по сути,конституционный переворот,который навсегда узаконит существующую властную вертикаль. И что? Где призывы «пламенных революционеров?». Их нет. Потому что здесь нельзя занять красивую позу. Нельзя громко крикнуть «не грабьте пенсионеров!» или там «свободу политзаключенным!». Тут в два слова лозунгов не уложиться. Надо обьяснять долго и сложно,(как приходилось Кудрину про пенсионную реформу) , надо долго и нудно говорить о том ,в чем реальная суть изменения конституции,почему это опасно,что такое госсовет и чем вдруг плохо ограничение полномочий президента если до этого вроде этого и добивались. Это сложно. Поэтому нетнтересно и не «ПОПУЛЯРНО». Поэтому лучше обливать Мишустина говном и пытаться выставить его взяточником и вором. Это просто доступно и «сьедобно». А митинги против изменений конституции организовывать....сложно. Обьяснять надо много. Уж лучше пусть Путин узаконит то ,что все и так давно знали. Популизм-он такой. Или революционеры у нас ненастоящие. Но об этом то и подумать неприлично.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В подписи к фото Собчак рассуждает о политическом популизме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак продолжает наслаждаться посленовогодним отдыхом. Сначала она с удовольствием провела время, катаясь на лыжах в Куршевеле, а теперь нежится под лучами солнца на Мальдивах. По некоторым сведениям, элитный отдых обходится звезде в кругленькую сумму: её вилла с бассейном и винным погребом стоит 1,5 млн рублей в сутки.

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