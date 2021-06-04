Собчак публично разругалась с Моргенштерном на премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/4165f466-c57d-11eb-8a35-96000091f725_660.jpg Моргенштерн и Дима Билан на премии МУЗ-ТВ Фото: instagram.com/muztv

Ксения Собчак устроила публичную перебранку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая съязвила по адресу рэпера Моргенштерна и его подруги.

Видео перепалки ведущей с рэпером опубликовало издание KP.RU. Ссора между знаменитостями началась с того, что Моргенштерн демонстративно отказался разговариваться с Собчак, потребовав с телеведущей деньги за беседу на камеры.

Ксения, я буду с тобой разговаривать под камерами только тогда, когда ты мне заплатишь, — сказал рэпер.

Собчак попыталась уязвить музыканта, но тот не поддавался. Тогда журналистка во всеуслышание заявила, что её продюсер пытался договориться с Алишером Валеевым насчёт интервью, но тот потребовал за это пять миллионов рублей.

Теперь мы знаем, за сколько продаётся Моргенштерн, — победно заявила Собчак.

Постыдную ситуацию попытался было спасти соведущий журналистки Дмитрий Нагиев. Актёр решил перевести накалившуюся ситуацию в шутку.

Алишер! А так можно было? Значит, так. Собчак! Я с тобой на сцене, только если ты мне заплатишь! Старик, проси шесть, и мы вдвоём порвём эту дрянь, — обратился к Моргенштерну Нагиев.

Но Собчак, видимо, задела выходка Моргенштерна, и на прощание она прошлась не только по нему, но и по его подруге Диларе, дав понять, что в её костюме вместо дорогих камней использованы дешёвые стразы.

Моргенштерн приехал на премию в инвалидной коляске. Он находился в больнице, так как у него, по сообщениям СМИ, нашли камни в почках. Музыкант выглядел крайне экстравагантно: у него была отрезана нижняя часть костюма.

Как сообщалось ранее, Настя Ивлеева оконфузилась, выйдя на красную дорожку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая споткнулась на высоких каблуках и упала на глазах у публики.