https://static.news.ru/photo/2e66ed34-4379-11ea-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Инцидент на борту самолёта авиакомпании «Россия» возмутил журналистку Ксению Собчак. Звезда не смогла вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. <...> Не летайте авиакомпанией «Россия», — сообщила телеведущая.

Бортпроводники попросили пассажиров оставаться пристёгнутыми, но Собчак сказала, что не собирается этого делать. В результате она отказалась лететь.

Лайнер вернули к терминалу, на борт зашли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол на Собчак. После этого она вместе с силовиками покинула борт. В настоящий момент лайнер уже вылетел, но без неё. По словам журналистки, рейс задержали на 1,5 часа из-за перелётов первых лиц государства.

Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер(!) из за пролёта начальников-я не готова, — добавила Собчак.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.