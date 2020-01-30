Инцидент на борту самолёта авиакомпании «Россия» возмутил журналистку Ксению Собчак. Звезда не смогла вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. <...> Не летайте авиакомпанией «Россия», — сообщила телеведущая.
Бортпроводники попросили пассажиров оставаться пристёгнутыми, но Собчак сказала, что не собирается этого делать. В результате она отказалась лететь.
Лайнер вернули к терминалу, на борт зашли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол на Собчак. После этого она вместе с силовиками покинула борт. В настоящий момент лайнер уже вылетел, но без неё. По словам журналистки, рейс задержали на 1,5 часа из-за перелётов первых лиц государства.
Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер(!) из за пролёта начальников-я не готова, — добавила Собчак.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту рейса Москва — Тель-Авив. По данным управления на транспорте МВД России по ЦФО, самолёт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.
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